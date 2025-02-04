Москва, 4 февраля, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Артура Саркисяна, скончавшегося после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 7 февраля. Об этом сообщили в батальоне «Арбат».

Валерий Шарифулин/ТАСС Артур Саркисян

«Прощание с нашим братом состоится на Троекуровском кладбище в зале прощаний 6 февраля с 16:00 до 20:00», — указано в Telegram-канале подразделения.

Похороны назначены на следующий день в 10:00. По окончании процедур пройдёт поминальный обед.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Саркисян получил тяжёлые ранения при взрыве в подъезде дома в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице. Он скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей. Также пострадали ещё три человека. За день до инцидента камеры зафиксировали слежку за главой федерации бокса. Саркисян рассказал, что ранее уже видел двух молодых людей и догадался о наблюдении за ним.

Следователи в качестве мотива убийства главы федерации бокса республики рассматривают несколько версий, в том числе личную месть. Устанавливается круг подозреваемых, которые могли быть причастны к совершению взрыва.

Служба безопасности Украины в декабре 2024 года выдвинула обвинения против Саркисяна в связи с тем, что он основал добровольческий батальон. Также его в 2015 году внесли в базу украинского националистического сайта «Миротворец».