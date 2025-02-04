Москва, 4 февраля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен 4 февраля рассказал, что ему страшно возвращаться из России на родину из-за угроз расправы, которые укрофашисты начали присылать ему после поездок в Донбасс.

VK/Kosti Heiskanen

«Относительно страшно, конечно, возвращаться в Финляндию сейчас. Когда там много и укрофашистов и тех, которые без конца присылают, что «вот сейчас убили ещё одного героя ДНР», и мне тоже пишут: «Ты будешь следующим». Без конца идут угрозы», — процитировало его «РИА Новости».

Хейсканен также сообщил, что в Финляндии организовали травлю тех, у кого замечают пророссийскую позицию, в том числе в частных компаниях. Журналист не знает, что с ним произойдёт в случае возвращения на родину.

Как передавало ИА Регнум, немецкая газета Berliner Zeitung в апреле 2023 года обвинила посла Украины в Германии Алексея Макеева в попытках запугать журналистов. Глава дипмиссии ранее раскритиковал материалы издания и опубликовал персональные данные ряда работающих там сотрудников СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что на Западе уже стала нормой ситуация, когда в адрес журналистов поступают угрозы, а также когда их преследуют и даже убивают. Такие действия всё равно не остановят распространение правды, что подтверждает рост аудиторий российских радиовещателей в западных странах, добавила дипломат.