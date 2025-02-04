Архангельск, 4 февраля, 2025, 16:23 — ИА Регнум. В ходе учебных занятий в Архангельском техникуме водных магистралей им. Орешкова произошёл взрыв газового баллона, в результате чего есть пострадавшие. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Telegram/Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа

«Прокуратурой области и автономного округа организована проверка по факту взрыва газового баллона при проведении учебных занятий в ГАПОУ «Архангельский техникум водных магистралей им. С. Н. Орешкова», — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Уточняется, что во время проверки будет проведена оценка обстоятельств инцидента, причин и условий, способствовавших его возникновению, обеспечения безопасности учащихся во время учебных занятий и своевременности оказания медицинской и иной помощи пострадавшим. По её итогам будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В пресс-службе следственного управления регионального СК, слова представителя которой привёл «Интерфакс», уточнили, что в результате взрыва баллона пострадали два человека, их госпитализировали с ожогами.

По этому факту возбудили уголовное дело по п. 1 ст. 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября 2024 года два человека пострадали в результате взрыва газового баллона у СИЗО №3 в московском районе Хорошёво-Мнёвники. Инцидент произошёл на строительной площадке рядом со зданием СИЗО №3, где на глубине 12 м проводились сварочные работы.

Один из пострадавших при взрыве рабочих получил переломы, а второго оглушило. Обоих госпитализировали.