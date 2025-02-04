Эребру, Швеция, 4 февраля, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Пять человек пострадали при стрельбе в районе школы в шведском городе Эребру. Об этом 4 февраля сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на полицию Швеции.

Global Look Press/Claudio Bresciani/Keystone Press Agency

«Полиция находится на месте, операция идёт полным ходом. Правительство в тесном контакте с правоохранителями и внимательно следит за развитием событий», — заявил министр юстиции Гуннар Стрёммер.

По словам представителя полиции Ларса Хеделина, на данный момент инцидент расценивается как покушение на убийство, поджог и тяжкое преступление с применением оружия.

Очевидцы утверждают, что выстрелы раздавались снаружи здания. Учителя с учениками заперлись в классах. Полиция рекомендовала жителям города временно обходить район происшествия стороной.

По информации издания, на место также прибыли автомобили скорой помощи. Городская больница освобождает отделение неотложной помощи и реанимации, чтобы подготовиться к приёму пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, 22 января одна ученица погибла, одна пострадала в результате стрельбы, которую открыл подросток в старшей школе в американском Нэшвилле. 17-летний нападавший обучался в той же школе. Он скончался. Сотрудники полиции ведут расследование инцидента и устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего.