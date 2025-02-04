Таллин, 4 февраля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. В Таллине подожгли склад украинского ресторана Faina Ukraina. Об этом сообщается на странице заведения в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Соцсети В Таллине подожгли склад украинского ресторана Faina Ukraina

«Ночью склад подожгли. С самого утра работали на месте с пожарными инспекторами и полицией. Сомнений в умышленных действиях нет. Ворота были сломаны и открыты, а после был поджог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сгорело много мебели и ресторанного оборудования. Предварительный подсчёт показал, что ущерб составил не менее 13–15 тыс. евро.

В ресторане считают, что этот инцидент связан с поджогом другого украинского ресторана, произошедшим в Таллине 31 января.

Как передавало ИА Регнум, 31 января в Таллине неизвестные подожгли ресторан украинской кухни Slava Ukraina («Слава Украине» — внесён Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов). Обстоятельства произошедшего расследуются в рамках уголовного дела по статье об уничтожении и повреждении имущества. Причастных к поджогу пытаются найти по камерам наблюдения.

При этом спасательный департамент не включил информацию об инциденте в суточную сводку и отказался комментировать случившееся. По мнению правоохранителей, этот вопрос «чувствительный и связанный с Украиной». При этом в ведомстве не исключили, что преступление могло быть совершено «на почве ненависти».