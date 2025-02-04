Москва, 4 февраля, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) счёл возвращение сборных РФ и Белоруссии к международным соревнованиям небезопасным для остальных участников. Об этом 4 февраля заявили в пресс-службе организации.

Петр Ковалев/ТАСС

«Совет IIHF продолжит следить за ситуацией. Последняя дата, когда можно будет определить, безопасно ли допускать Россию и Белоруссию на чемпионат сезона 2026/2027, — май 2026 года на заседании совета IIHF», — говорится в заявлении.

Отмечается, что совет организации сохранит статус-кво и не станет из соображений безопасности допускать российских и белорусских спортсменов к чемпионатам на сезон 2025–2026 годов.

Как ранее передавало ИА Регнум, с февраля 2022 года российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях под эгидой IIHF. 4 февраля 2024 года организация продлила отстранение сборных двух стран от участия в турнирах.

31 января председатель Шведской ассоциации хоккея, член правления IIHF Андерс Ларссон заявил, что сборная Швеции не будет бойкотировать матчи чемпионата мира и Олимпийских игр, если на международные турниры вернётся российская команда.