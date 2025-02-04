Вашингтон, 4 февраля, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР), расследующие НЛО, опасаются увольнений из-за проводимых администрацией президента США Дональда Трампа сокращений. Об этом 4 февраля пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, входящие в секретную группу агенты ФБР, которые расследует всплеск «неопознанных аномальных явлений», обеспокоены тем, что могут потерять работу в результате возможной чистки в ФБР.

Отмечается, что существование неофициальной рабочей группы ФБР по вопросу НЛО ранее публично не раскрывалось. По данным газеты, она состоит из управляющего и более десятка сотрудников.

«Я разговаривал с несколькими агентами из рабочей группы по неопознанным аномальным явлениям, которые боятся потерять свою роль и непреднамеренно скомпрометировать расследование», — приводит издание слова исполнительного директора организации Americans for Safe Aerospace Райана Грейвса.

Как передавало ИА Регнум, 22 января агентство Associated Press сообщило, что Трамп и его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц начали процесс масштабной реорганизации Совета национальной безопасности, временно отстранив около 160 сотрудников. Реформа направлена на создание максимально «эффективной и упрощённой» структуры СНБ и коснётся прежде всего специалистов, занимавшихся вопросами контртерроризма и пришедших из Госдепартамента, ФБР и ЦРУ.

Телеканал Fox News 21 января сообщил, что новая американская администрация уволила с поста командующего Береговой охраной США первую женщину на этой должности — адмирала Линду Ли Фэган. Причиной отставки назвали её чрезмерный упор на «инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности» вместо заботы о безопасности границы.