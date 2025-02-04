Симферополь, 4 февраля, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Роспотребнадзор по итогам более 1 тыс. исследований не выявил в рыбе из Чёрного моря несоответствий нормативам. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

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«Проведено около более 1 тыс. исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено», — указано в сообщении.

Роспотребнадзор отметил, что специалисты продолжают контролировать безопасность рыбной продукции, выловленной в Чёрном море.

Как сообщало ИА Регнум, танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов. По состоянию на 1 февраля текущего года в акватории Чёрного моря собрали более 178 тыс. т нефтепродуктов, ежедневно специалисты обследуют более 970 км берега.

В Керченском проливе досрочно завершилась откачка мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у мыса Панагия. В конце января специалисты приступили к демонтажу кормы. Согласно утвержденному проекту, работы планируется завершить до 31 марта.

В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране. Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев за участие в ликвидации последствий аварии с танкерами и выразил надежду, что должностные лица будут относиться к минимизации последствий аварии с такой же ответственностью.