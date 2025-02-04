Москва, 4 февраля, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) постановила, что Ozon и Wildberries обязаны до конца февраля разработать прозрачный механизм для участия продавцов маркетплейсов в скидочных акциях. Об этом 4 февраля сообщили в ведомстве.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Компаниям необходимо обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических», — сказано в сообщении пресс-службы ФАС.

В ведомстве уточнили, что компании должны уведомить службу о создании механизма до 28 февраля.

Ранее Ozon и Wildberries изменили условия участия в скидочных акциях. Площадки включали товары в категорию распродажи без получения согласия от продавцов и за их счёт. В ФАС подчеркнули, что это может привести к рискам для бизнеса, потому что у предпринимателей забирают право распоряжаться ценами на выставленные позиции.

«Предупреждения в адрес доминирующих маркетплейсов направлены на создание условий, при которых участие в проводимых акциях, в том числе автоматических, возможно только при условии подтверждения от продавца», — уточнили в антимонопольном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября в ФАС уже призывали запретить автоматические скидки на товары на маркетплейсах, в том числе и в Wildberries. Сообщается, что с осени 2024 года скидки на товары стали устанавливаться без согласия продавцов. Таким образом крупные маркетплейсы освобождали склады накануне распродаж и периодов высокого спроса, несмотря на то, что продавцы в таком случае рисковали понести убытки.

Кроме того, в апреле прошлого года ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за нарушений антимонопольного законодательства и навязывания продавцам невыгодных условий договора. В службе добавили, что в период с 2022 по 2023 год им поступило большое количество обращений от граждан и организаций о таких нарушениях.

В январе антимонопольное ведомство также назвало корпорации Wildberries и Ozon монополистами на российском рынке маркетплейсов. Вместе они занимают около 80% всего объёма рынка.

В декабре розничные магазины обвинили маркетплейсы в дискриминации. Крупнейшие отраслевые объединения направили письма председателю правительства Михаилу Мишустину и замруководителя администрации президента Максиму Орешкину с просьбой заставить интернет-магазины раскрывать алгоритмы ценообразования и наделить региональные власти полномочиями ограничивать максимальное число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в регионе.