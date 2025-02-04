Москва, 4 февраля, 2025, 16:04 — ИА Регнум. В выходные в Москве атмосферное давление достигнет рекордного значения — 777 мм ртутного столба. Об этом 4 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

По данным синоптика, атмосферное давление в Москве ежедневно увеличивается примерно на 5 мм ртутного столба. В частности, 4 февраля оно составило 755 мм, 5 февраля — 760 мм, ещё через два дня, в пятницу, барометры покажут 770 мм ртутного столба.

В субботу, 8 февраля, прогнозируется атмосферное давление, которое ранее не наблюдалось не только в этот день, но и вообще за весь период наблюдений с 1879 года, сообщил метеоролог.

«Оно будет в диапазоне 755–777 мм, в пятницу, субботу, воскресенье будут просто исключительные показатели, небывало высокое давление, таких показателей раньше не было», — процитировал Вильфанда ТАСС.

Синоптик сообщил, что 10 февраля атмосферное давление в Москве также будет высоким — на уровне 770–771 мм ртутного столба. Он объяснил это антициклоном, который начинает распространять своё влияние на западную часть России, двигаясь из Азии. В настоящий момент гребень высокого давления преодолевает Уральский хребет и постепенно устанавливает своё влияние на европейской части, пояснил Вильфанд.

На фоне антициклона в Москве не ожидается осадков. Москвичей порадует солнечная и маловетреная погода, добавил глава Гидрометцентра.

Как сообщало ИА Регнум, Вильфанд 3 февраля рассказал, что 2025 год может оказаться одним из самых жарких на планете за всю историю наблюдений. Не исключено, что 2025 год займёт второе место по температурным показателям, отметил синоптик.

По прогнозу Гидрометцентра, ночные температуры воздуха на севере Урала, в Ямало-Ненецком автономном округе и в Югре в ближайшие дни могут составить до минус 35 градусов Цельсия, дневные — до минус 21–26 градусов. В концу недели температура начнёт повышаться.