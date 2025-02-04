Москва, 4 февраля, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Глава департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталья Агре 4 февраля заявила, что покинула занимаемую должность.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Да, так и есть (уволилась. — Прим ред.). По собственному желанию… Я с декабря уже коллегам сказала, что ухожу», — рассказала она в беседе с «РИА Новости».

В ходе круглого стола «От народосбережения — к народоумножению» Агре 31 января 2025 года предложила создавать детям условия для начала романтических отношений, в частности, вернуть дискотеки в школах. Она также привела данные опросов, согласно которым, только 8% детей хотят видеть себя в семейной жизни в возрасте от 18 лет до 21 года из-за нехватки условий для романтических отношений.

Позднее в Минпросвещения РФ заявили, комментируя слова чиновницы, что ведомство не работает над проектами, которые связаны с демографией.

Преподаватель Московского института психоанализа семейный психолог Наталья Панфилова 31 января заявила ИА Регнум, что возвращение дискотек в рамках инициативы Минпросвещения по повышению демографии может вызывать недовольство как у учеников, так и у учителей. Она напомнила, что такие дискотеки чаще всего проводятся под полным контролем учителей и родителей, что делает их «протокольными».

По слова психолога, для улучшения демографии нужно сделать так, чтобы у подростков были какие-то романтические отношения, без грязи и поспешных и быстрых половых связей. Панфилова также указала на важность для этого организации мероприятий вне рамок одной школы.