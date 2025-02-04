Москва, 4 февраля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. В качестве мотива убийства президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Артура Саркисяна рассматривают несколько версий, в том числе личную месть. Об этом 4 февраля рассказали в правоохранительных органах.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики Артур Саркисян

«В настоящее время отрабатываются несколько мотивов убийства Саркисяна. Следователи не исключают личную месть», — сказал источник ТАСС.

Также следователи устанавливают круг подозреваемых, которые могли быть причастны к совершению взрыва.

3 февраля Саркисян получил тяжёлые ранения при взрыве в подъезде дома в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице. Он скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей. Также пострадали ещё три человека. За день до инцидента камеры зафиксировали слежку за главой Федерации бокса. Саркисян рассказал, что ранее уже видел двух молодых людей и догадался о наблюдении за ним.

Позже, 4 февраля, сообщалось, что вторым погибшим при взрыве мог быть убийца-смертник. Эпицентр взрыва располагался на теле погибшего мужчины. Предварительно, при нём была мина МОН-50. Предположительно, устройство сработало, когда Артур Саркисян вышел из лифта.

Президент Федерации бокса ДНР с 2015 года числился в базе украинского националистического сайта «Миротворец». На Украине его обвиняли в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» страны, а также в участии в СВО. Кроме того, украинские власти объявляли Саркисяна в розыск.