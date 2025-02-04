* внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 4 февраля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Получившая 5 лет и 7 месяцев лишения свободы за оправдание терроризма при постановке пьесы «Финист ясный сокол» режиссёр Евгения Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) отправлена в колонию.

Михаил Метцель/ТАСС Режиссер Евгения Беркович

«Только что стало известно, что сегодня Женю Беркович отправляют в колонию», — говорится в Telegram-канале группы поддержки осуждённой.

Отмечается, что пока неизвестно, в какую именно колонию отправили режиссёра.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года апелляционный военный суд смягчил наказание Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма. Окончательный приговор драматургу — 5 лет и 10 месяцев колонии.

В июле Второй Западный окружной военный суд Москвы признал Беркович и Петрийчук виновными в публичном оправдании терроризма. Тогда их приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима, осуждённым также на три года запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Уголовное дело в отношении Беркович и Петрийчук возбудили после поставленного ими спектакля «Финист ясный сокол». В пьесе женщины посредством использования соцсетей знакомились с представителями радикального исламизма. После публикации в интернете видео с читкой произведения в мае 2023 года режиссёр и драматург были задержаны, так как следователи посчитали, что в пьесе были признаки оправдания терроризма. Сами осуждённые свою вину не признают.

В ходе экспертизы было установлено, что в спектакле «Финист ясный сокол» героизируются боевики группировки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пропагандируется идеология радикального феминизма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в перечень экстремистов и террористов.