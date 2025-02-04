Астрахань, 4 февраля, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Восстановительные работы на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ) после атаки беспилотников по плану завершатся в среду, 5 февраля. Об этом заявил 4 февраля губернатор региона Игорь Бабушкин в своём Telegram-канале.

Алексей Курбатов/РИА Новости

Отмечается, что на данный момент специалисты проводят работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы, качество воздуха на заводе также соответствует нормам.

«Проводим мониторинг предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере. Круглосуточно и непрерывно автоматическая система контроля качества воздуха АГПЗ делает замеры и анализирует, и каждые 20 минут данные поступают на мониторы специалистов — на текущий момент всё соответствует установленным нормам», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля в Астраханской области силы ПВО России отразили атаку беспилотников ВСУ, которая была направлена в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса. Бабушкин уточнил, что в результате падения обломков одного из беспилотников произошло возгорание. Пострадавших нет.

Кроме того, всего за ночь были перехвачены и ликвидированы 70 украинских дронов. Из них 27 — над Ростовской областью, 25 — над Волгоградской, семь — над Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над Белгородской и два — над Курской областью.