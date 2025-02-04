Восстановительные работы на Астраханском ГПЗ завершат 5 февраля
Восстановительные работы на ГПЗ после атаки БПЛА в Астрахани завершат 5 февраля
Астрахань, 4 февраля, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Восстановительные работы на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ) после атаки беспилотников по плану завершатся в среду, 5 февраля. Об этом заявил 4 февраля губернатор региона Игорь Бабушкин в своём Telegram-канале.
Отмечается, что на данный момент специалисты проводят работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы, качество воздуха на заводе также соответствует нормам.
«Проводим мониторинг предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере. Круглосуточно и непрерывно автоматическая система контроля качества воздуха АГПЗ делает замеры и анализирует, и каждые 20 минут данные поступают на мониторы специалистов — на текущий момент всё соответствует установленным нормам», — говорится в заявлении.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля в Астраханской области силы ПВО России отразили атаку беспилотников ВСУ, которая была направлена в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса. Бабушкин уточнил, что в результате падения обломков одного из беспилотников произошло возгорание. Пострадавших нет.
Кроме того, всего за ночь были перехвачены и ликвидированы 70 украинских дронов. Из них 27 — над Ростовской областью, 25 — над Волгоградской, семь — над Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над Белгородской и два — над Курской областью.