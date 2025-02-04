Вашингтон, 4 февраля, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Массовые случаи дезертирства в Вооружённых силах Украины (ВСУ) превратились в политическую проблему для киевских властей, пытающихся убедить президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в целесообразности военной поддержки Украины. Об этом 4 февраля написало издание Politico.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В материале указано, что Трамп может увидеть ещё один аргумент в пользу прекращения помощи Украине в проблеме с составом армии страны.

«Возникают трудности с набором новобранцев, растёт число плохо обученных и изнурённых бойцов, которые самовольно оставляют места службы», — уточняется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января 2025 года ирландский журналист Чей Боуз написал, что ВСУ истощаются из-за массового дезертирства. По его информации, более 200 тыс. украинских военных самовольно покинули свои воинские части. Боуз добавил, что из-за больших потерь на фронте в ряды ВСУ собираются призывать 18-летних парней.

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, в свою очередь, заявил, что дезертиром стал каждый десятый военнослужащий ВСУ. Он предупредил, что эта тенденция продолжит нарастать в арифметической прогрессии.

Так, 30 января в Минобороны РФ сообщили, что почти 100 тыс. украинских военных покинули места службы и пустились в бега. Уточняется, что число новобранцев в учебных центрах ВСУ в течение полугода едва достигает 30 тыс. человек в месяц. Украинские бойцы, не получая соответствующей подготовки, попадают на фронт. Это приводит к серьёзному сокращению численности украинской армии.

При этом 3 февраля агентство Reuters написало о возобновлении поставок американского оружия и военной техники Украине после их приостановки. По мнению автора статьи, администрация Трампа вначале хотела остановить передачу вооружений Киеву.

4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США не заявляли о прекращении поставок американского оружия Украине и потому военная помощь киевскому режиму продолжается. Он назвал эту поддержку очевидным фактом.

В это же время президент России Владимир Путин не перестаёт говорить о том, что никакая западная военная помощь Украине не может изменить ход специальной военной операции. Российский лидер добавил, что поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте и их планы его затянуть.