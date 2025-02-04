Элиста, 4 февраля, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Суд признал геноцидом советского народа преступлений нацистов на территории Калмыкии в годы Великой Отечественной войны.

РИА Новости

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года Тульский областной суд признал геноцидом советского народа действия фашистов против мирного населения региона в годы ВОВ. По итогам судебного процесса выяснилось, что от рук гитлеровцев пострадали по меньшей мере 15 тыс. человек. Действия против советского народа являлись частью немецкого плана, согласно которому мирных жителей региона необходимо было изгнать для дальнейшей колонизации территории немцами.