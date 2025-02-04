Москва, 4 февраля, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки войск «Юг» Вооружённых сил России за сутки нанесли удары по нескольких бригад украинских сил, включая иностранный легион Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 4 февраля рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС

По словам Конашенкова, подразделения Южной группировки российских войск в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, формированию иностранного легиона и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Дылеевка, Константиновка, Зеленовка, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики», — заявил он.

Военный уточнил, что украинская армия на этом участке фронта за сутки потеряла до 260 бойцов, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Также были ликвидированы два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 февраля стало известно, что армия России за сутки нанесла поражение складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. Также были нанесены удары по скоплениям личного состава и техники украинских войск в 149 районах.

Кроме того, силы противовоздушной обороны за это же время сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 68 беспилотников самолётного типа.