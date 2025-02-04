Тбилиси, 4 февраля, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Агентство по международному развитию США (USAID) в 2024 году потратило $41,7 млн на финансирование грузинских неправительственных организаций (НПО), вовлечённых в политическую деятельность. Об этом 4 февраля написал спикер парламента республики Шалва Папуашвили в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«USAID через политические НПО потратило на выборы в Грузии $41,7 млн. Если мы оттолкнёмся от соотношения населения, эта сумма была бы эквивалентна $3,78 млрд, которые влили бы в выборы в США из-за рубежа. Это сравнение будет ещё более поразительным, если за основу взять ВВП стран», — написал он.

Он также сообщил, что в 2020 году на парламентских выборах в Грузии USAID финансировало одну из НПО, которая подтасовала результаты параллельного подсчёта итогов голосования. То же самое эта организация продолжила и в 2024 году.

«Как происходит так, что десятки миллионов тратятся на такие организации, которые каждый раз стоят во главе «переворота» выборов?» — задался вопросом спикер парламента.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что USAID руководят «радикалы-помешанные», которых необходимо убрать. 3 февраля телеканал CNN сообщил, что работники штаб-квартиры USAID получили письма о закрытии офиса в Вашингтоне.

Американский бизнесмен Илон Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск сообщил о начале ликвидации USAID. На сегодняшний день оно уже не подлежит восстановлению, отметил он.

Грузинская оппозиция не признала итогов состоявшихся 26 октября 2024 года выборов в парламент Грузии, на которых 89 мандатов из 150 получила правящая партия «Грузинская мечта». С 4 ноября лидеры оппозиции начали в Тбилиси протестные акции, которые вновь активизировались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по вступлению в Евросоюз. Власти также отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.