Гома, Конго, 4 февраля, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Из медицинских учреждений в провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго сбежали более 100 пациентов с диагнозом «оспа обезьян». Об этом 4 февраля сообщил местный портал Actualite. cd.

actualite. cd

В министерстве здравоохранения, гигиены и социального обеспечения Конго сообщили, что по состоянию на 24 января 2024 года на карантин в Гома, Карисимби, Ньирагонго поместили 143 пациента с оспой обезьян. К настоящему моменту в изоляторах находятся только 15 человек.

«Из изоляторов сбежали 128 пациентов. Часть из них (изоляторов. — Прим. ред.) была полностью разграблена», — сообщили в ведомстве.

Причиной ЧП стали вооружённые столкновения между армией Конго и повстанцами «Движение 23 марта». Поставщики медицинских услуг на фоне боевых действий испытывают трудности. Так, в местах карантина не хватает лекарств, воды и продовольствия, есть проблемы с электроснабжением, машинами скорой помощи, анестезиологами и хирургами.

Ряд центров разграблен, похищены материалы и оборудование, предоставленные Международным комитетом Красного Креста и Международной независимой медицинской гуманитарной организацией.

За неделю в Конго было зарегистрировано 2707 предполагаемых случаев заболевания оспой обезьян. Из них 38 имели смертельный исход. В республике проводится вакцинация. Дозу вакцины получили 67 759 человек.

В Демократической Республике Конго за всё время выявлено 72 597 случаев заражения оспой обезьян. Из них в 13 696 случаях диагноз подтвердился, 1407 пациентов умерли.

Как сообщало ИА Регнум, глобальная вспышка оспы обезьян произошла в 2022 году. Заболевание широко распространилось в Конго.

В августе ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Как сообщил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, в 2024 году число зарегистрированных случаев значительно превысило показатель 2023 года.

Российский микробиолог Сергей Нетёсов, академик Российской академии наук, рассказал ИА Регнум, что для Конго характерна центрально-африканская разновидность. В республике растёт респираторный путь передачи вируса. Этот вид оспы может и дальше эволюционировать, считает учёный. Кроме того, в Африке выявлена западно-африканская разновидность оспы обезьян.