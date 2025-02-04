Петрозаводск, 4 февраля, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Руководитель УФАС Карелии Артур Пряхин выпал из окна рабочего кабинета в Петрозаводске, в результате чего скончался. Об этом 4 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

Карельское УФАС России Артур Пряхин

Мужчина выпал из окна пятого этажа административного здания на набережной Варкауса, 1-а, где расположена антимонопольная служба. Правоохранители выясняют детали происшествия.

Артур Пряхин возглавлял Карельское УФАС России с января 2014 года.