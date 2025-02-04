Москва, 4 февраля, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Вторым погибшим при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве мог быть убийца-смертник. Об этом 4 февраля сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Взрыв в ЖК «Алые паруса»

Эпицентр взрыва находился на теле погибшего мужчины. Предварительно, при нём была мина МОН-50. Предположительно, устройство было приведено в действие, когда президент Федерации бокса ДНР Артур Саркисян вышел из лифта.

По информации канала, подрывником мог быть ранее судимый гражданин Армении. Правоохранители сосредоточились на двух основных версиях — украинском следе из-за созданного Саркисяном батальона «Арбат» и переделе рынка табачной продукции. Погибший глава федерации являлся одним из крупнейших в стране поставщиков зарубежного табака, отмечается в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Саркисян получил тяжёлые ранения при взрыве в подъезде дома в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице. Он скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей. Также пострадали ещё три человека. За день до инцидента камеры зафиксировали слежку за главой федерации бокса. Саркисян рассказал, что ранее уже видел двух молодых людей и догадался о наблюдении за ним.

Служба безопасности Украины в декабре 2024 года выдвинула обвинения против Саркисяна в связи с тем, что он основал добровольческий батальон. Также его в 2015 году внесли в базу украинского националистического сайта «Миротворец».