Астана, 4 февраля, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Намеченные на 4 и 6 февраля в Астане и Караганде концерты российской рок-группы «Наив» были отменены. Об этом сообщила пресс-служба группы.

Александр Рюмин/ТАСС Лидер группы «Наив» Александр «Чача» Иванов

«По независящим от нас причинам концерты в этих городах не состоятся. Мы были готовы приехать и играть, даже если бы в зале осталось всего 10 человек, но, увы, обстоятельства сложились иначе», — говорится в размещённом вечером 3 февраля сообщении в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что организаторы и клубы, где должны были пройти выступления группы, «не виноваты» в отмене концертов. В то же время намеченный на 1 февраля в Алма-Ате концерт «Наива» состоялся.

Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля 2023 года солист и основатель «Наив» Александр «Чача» Иванов устроил антироссийскую провокацию на концерте в Москве, выступив в футболке с надписью «Маша Москалёва». Отец Маши Москалёвой был приговорён к двум годам колонии за дискредитацию Вооружённых сил России. В ходе мероприятия Иванов также выступил с утверждением, что школьницу из Тульской области якобы преследуют за её антироссийский рисунок.

Позднее в Перми было отменено выступление «Наива», запланированное на начало июля в концерт-холле «Свобода». Зрителям вернули деньги за билеты, причины отмены мероприятия не уточнялись.

В начале апреля 2023 года депутат гордумы Ярославля Любовь Сурова заявила, что её избиратели возмущены публичными антироссийскими высказываниями участника рок-группы. После этого были отменены концерты «Наива» в Череповце и Ярославле.

В марте 2022 года лидер группы Иванов в соцсетях объявил, что его коллектив прекращает концертную деятельность до окончания специальной военной операции. По утверждению музыканта, он не может «веселиться и скакать на одной ноге», когда другие люди страдают, однако вскоре после этого группа поехала в концертный тур по России.