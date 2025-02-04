Москва, 4 февраля, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Сервис «Мои платежи» даёт возможность москвичам безопасно оплачивать счета за ЖКУ. Это позволяет не попасться на уловку в виде фальшивых квитанций в почтовых ящиках, рассказали в департаменте информационных технологий.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В департаменте отметили, что, проводя платёж через этот официальный ресурс, москвичи могут быть уверенным в достоверности счетов, в сохранности личных данных и отсутствии вредоносных ссылок или программ.

Кроме того, сервис «Мои платежи» автоматически находит все неоплаченные счета за жилищно-коммунальные услуги, экономит время благодаря шаблонам оплаты, также в нём можно настроить подписку на получение уведомлений о новых счетах.

«Горожане экономят время, используя шаблоны и функцию пакетной оплаты, а также не переживают о своевременности внесения платы за услуги, настроив автоплатежи и уведомления», — отметил директор департамента сопровождения общегородских платёжных систем столичного департамента информационных технологий Владимир Новиков.

Почти половина платежей, которые жители совершают онлайн в городских сервисах, проводится по счетам за ЖКУ. Только в 2024 году жители столицы оплатили более 8,7 миллиона счетов за ЖКУ на портале mos.ru и в мобильных приложениях, а за всё время — свыше 46 миллионов.