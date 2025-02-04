Штат Джорджия, США, 4 февраля, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Жителя штата Джорджия приговорили к 475 годам тюрьмы за организацию собачьих боёв и жестокое обращение с животными. Об этом 4 февраля заявила американская телекомпания NBC.

Отмечается, что обвиняемому 57-летнему Винсенту Барреллу дали рекордно большой срок заключения — по 93 пунктам обвинения в собачьих боях и 10 пунктам обвинения в жестоком обращении с животными. Свою причастность он отрицает.

«Судья приговорил его к максимальному сроку, разрешённому законом», — уточнила прокурор штата по борьбе с преступлениями против животных Джессика Рок.

В материале сообщается, что в 2022 году сотрудник службы доставки Amazon сообщил властям, что на участке обвиняемого несколько собак, похожих на питбулей, привязаны тяжёлыми цепями. Полиция провела у Баррелла обыск и нашла 107 собак с признаками жестокого обращения, истощением и обезвоживанием. При осмотре ветеринары также обнаружили шрамы от боев и следы от удаления зубов.

Согласно данным телеканала, в доме нашли беговую дорожку, предназначенную для собак, стойку для разведения, палку используемую для разжимания челюстей во время боя, документы и аптечку для оказания первой помощи, а также контракты на продажу.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября сотрудники Национальной стрелковой ассоциации США потребовали уволить своего нового гендиректора Дага Хэмлина за участие в пытках и убийстве кошки во времена, когда тот учился в университете. По его словам, несколько человек поймали кошку, отрезали ей лапы, а после подожгли, Хэмлин же взял на себя ответственность за случившееся. После этого 14 сотрудников ассоциации подписали обращение с просьбой о его отстранении, сообщив, что испытывают чувство неловкости и боятся за свою безопасность.