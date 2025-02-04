Москва, 4 февраля, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Мужчина избил знакомую и вытолкнул её в окно в квартире в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главного управления СК РФ.

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Инцидент произошёл 2 февраля в жилом доме на улице Маршала Савицкого. Между фигурантом и его жертвой произошла ссора. После избиения он толкнул потерпевшую в спину в сторону окна. Она не смогла удержать равновесие и выпала. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

«Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изучили записи с видеокамер. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября прошлого года в Иркутске гражданин Узбекистана избил свою 17-летнюю дочь и выбросил её из окна четвёртого этажа из-за внешнего вида. Медики забрали её в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Отмечается, что всего в семье воспитывается семеро несовершеннолетних детей.