Вашингтон, 4 февраля, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст потерял контракты стоимостью 20 млн долларов на два выступления в Токио из-за вызывающего голого платья своей жены Бьянки Цензори, в котором она пришла на музыкальную премию «Грэмми». Об этом 4 февраля написало издание Daily Mail со ссылкой на источники в Японии.

Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

3 февраля супруга музыканта появилась на красной дорожке «Грэмми» в прозрачном платье телесного цвета без белья. Общественность осудила наряд девушки, а иностранные партнёры решили расторгнуть с певцом контракт.

«В Японии сейчас идёт осознание проблемы прав женщин, и движение #MeToo набирает силу. То, что сделал Канье, здесь воспринимается как акт принуждения и контроля, а это абсолютно неприемлемо. Он сильно просчитался, недооценив японскую аудиторию», — рассказал источник в разговоре с изданием.

Он добавил, что Уэст последнее время упускает каждую возможность, которую ему предоставляют.

Зарубежные СМИ также писали, что сразу после прохождения по красной дорожке Цензори и Уэста якобы выгнали с мероприятия. Как позже сообщалось, у них не было приглашений на церемонию.

В ноябре 2024 года бывшая участница реалити-шоу «Топ-модель по-американски» Джэннифер Эн подала в суд на Уэста, обвинив его в сексуальном насилии и попытке задушить её. В судебном документе сказано, что в 2010 году во время съёмок клипа In for the Kill музыкального дуэта La Roux в нью-йоркском отеле «Челси» Уэст потребовал, чтобы героиней клипа стала азиатка. По словам модели, во время съёмок рэпер начал душить её, после чего засунул ей пальцы в рот и начал имитировать «принудительный оральный секс».

В мае 2022 года бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашьян появилась на красной дорожке мероприятия Met Gala в платье Мэрилин Монро, в котором та выступала перед президентом США Джоном Кеннеди. Биографы певицы раскритиковали модель за это решение, так как оно может стать причиной появления на наряде повреждений и пятен.