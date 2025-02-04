Ижевск, 4 февраля, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» отгрузил первую в 2025 году партию модернизированных автоматов АК-12, выпущенных в рамках госконтрактов для Вооружённых сил России. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба компании.

АО «Концерн «Калашников»

Отмечается, что АК-12 образца 2023 года стал основным индивидуальным автоматическим оружием в российской армии, поэтому концерн выпускает его в больших объёмах. Компания увеличила количество станков и продолжает масштабную модернизацию производства.

«Калашников» как флагман отечественной стрелковой отрасли не только раньше срока выполняет свои контрактные обязательства, но и постоянно улучшает выпускаемую продукцию, от качества которой зависит жизнь военнослужащих», — процитировала пресс-служба гендиректора концерна Алана Лушникова.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ приняло на вооружение АК-12 в 2018 году. «Калашников» в 2023 году модернизировал автомат, учитывая опыт, полученный в ходе спецоперации на Украине. Поставки усовершенствованного оружия в российскую армию начались в январе следующего года.

В декабре 2023 года АК-12 был принят на вооружение в МВД России. В августе 2024 года Росгвардия также приняла на вооружение эту усовершенствованную модель автомата.