Москва, 4 февраля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. С 5 февраля в России вступит в силу новый порядок выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусами. Об этом 4 февраля рассказал юрист, глава центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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«Теперь нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство в целях проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя, а также наличия родственных отношений, являющихся основанием для призвания лица к наследованию, обязан запросить соответствующие сведения через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния», — процитировало его слова «РИА Новости».

По словам юриста, в случае предоставления нотариусу документов, подтверждающих факт государственной регистрации смерти наследодателя и составленных за границей с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств, такая проверка не потребуется.

Хаминский отметил, что такой порядок будет способствовать упрощению процесса подтверждения родства наследникам и сокращению количества судебных споров на эту тему. Эта проверка также затруднит для мошенников попытку вступления в наследство с использованием поддельных документов.

Получение сведений из загсов также даст нотариусам возможность сделать более простой процедуру извещения родственников об открытии наследства.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года находящимся в следственных изоляторах (СИЗО) осуждённым разрешили длительные свидания и телефонные звонки родным. Они предоставляются осуждённым при наличии письменного разрешения следственных или судебных органов.