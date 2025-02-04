Минск, 4 февраля, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на прошедших 26 января выборах. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба белорусского лидера.

AP/TASS Лидер КНДР Ким Чен Ын

«Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Беларусь. Пользуясь этим случаем, выражаю надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Беларусь в интересах народов двух стран», — говорится в поздравлении.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоялись 26 января, явка составила 85,7%. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики 3 февраля утвердила победу Лукашенко, за него проголосовали 86,82% избирателей.

Лукашенко 27 января провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил главу Белоруссии с победой на выборах и отметил, что работа по развитию двустороннего сотрудничества Москвы и Минска будет продолжена.