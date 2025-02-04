Калининградская область, 4 февраля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Мать семилетнего мальчика, которого убил отчим в Черняховске Калининградской области, пойдёт под суд за укрывательство преступления. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

СУ СК России по Калининградской области

Ведомство сообщило, что утром 3 февраля жительница Черняховска заявила в полицию о пропаже сына.

Правоохранители, волонтёры и местные жители незамедлительно начали поиски. СК РФ возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В рамках дела была установлена причастность к убийству ребёнка его 42-летнего отчима. Мужчину задержали 4 февраля.

По версии, вечером 1 февраля он избил пасынка и лёг спать. В этот момент матери не было дома. Утром отчим обнаружил, что мальчик мёртв. Вернувшуюся домой жену он убедил заявить в полицию о пропаже ребёнка. Мужчина вывез тело в болотистую местность в черте города, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика.

Тело ребёнка была обнаружено в болоте. Следователи завершили осмотр квартиры, в которой проживал мальчик, и участка местности, на котором обнаружено его тело.

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С отчимом проводят необходимые следственные действия. Следствие намерено просить судом избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Действиям матери ребёнка, достоверно знавшей о его смерти, но заявившей о его исчезновении, будет дана оценка по ст. 316 УК РФ («Укрывательство преступлений»)», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января 19-летняя жительница села Юрьево Омской области избила 11-месячного сына. Ребёнок провинился в том, что измазался золой в печке. Наказывая мальчика, мать не менее трёх раз ударила его ногой по телу. У ребёнка оказались сломаны рёбра. У женщины имеется судимость за кражу. СК РФ возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему»).