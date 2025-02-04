Екатеринбург, 4 февраля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вернули книгу в библиотеку имени Белинского спустя 106 лет. Об этом заявили сотрудники в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте» 1 февраля.

VK/Библиотека им. В. Г. Белинского (Екатеринбург)

Местный житель возвратил книгу «Внимание и интерес при обучении» под редакцией А. И. Анастасьева 30 января, а сотрудники библиотеки заметили, что абонемент на выдачу был датирован 1919 годом сроком на месяц. Внутри также сохранилась старая печать.

«Почему читатель не вернул её через месяц — остается только догадываться. Просто для справки: 14 июля 1919 года в Екатеринбург вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть», — отметили в библиотеке.

Отмечается, что книгу вновь запишут в фонд библиотеки и направят в отдел редких книг.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая газета The New York Times со ссылкой на источник заявила, что из европейских библиотек за два года украли порядка 200 редких изданий книг русских писателей, в первую очередь Александра Пушкина. Сильнее всего пострадала библиотека Варшавского университета — там пропало 78 книг.

Отмечается, что злоумышленники представились исследователями и около десяти дней изучали редкие книги. Затем при плановой инвентаризации обнаружилось, что они заменили книги на высококачественные копии и сбежали с редкими и дорогостоящими экземплярами.