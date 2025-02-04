Москва, 4 февраля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Получение Соединёнными Штатами редкоземельных металлов Украины, в рамках сделки по поставкам военной и финансовой помощи для Киева — невозможно, заявил политолог Евгений Михайлов в разговоре с ИА Регнум.

3 февраля в пресс-пуле Белого дома США сообщили, что президент страны Дональд Трамп хочет заключить сделку с киевским режимом по вопросу поставок оружия. В сообщении уточняется, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на продолжение военной и финансовой помощи.

«Когда глава киевского режима Владимир Зеленский предлагал недра Украины обменять на военную помощь — была иная ситуация. Сейчас всё не так, как раньше. Крупнейшие литиевые месторождения под контролем российской армии. Крупнейшие угольные месторождения вот-вот будут уже под нашим контролем. То есть, основные редкоземельные металлы на Украине были сконцентрированы в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях. Российские войска в шаге от Днепропетровской области. Я не знаю, на что будет Зеленский менять эту поддержку», — рассказал эксперт.

Михайлов объяснил, что даже если глава киевского режима подпишет какое-то соглашение с Трампом о передаче редкоземельных материалов в обмен на оружие и деньги — этого не произойдёт в действительности. Специалист отметил, что Киеву уже практически нечего отдавать Штатам, а заключение каких-либо сделок не повлияет на их осуществимость.

«Может быть, Трамп рассчитывает на то, что, дескать, я заключу сделку с русскими, чтобы они ушли из Донецкой и Луганской народных республик. Но это нереально. Ну, а дальше уже это вопрос переговоров. Может быть Днепропетровскую область попытаются как-то сохранить в рамках какой-либо сделки, но я тоже в этом сомневаюсь. Так что я не вижу перспективы в этих заявлениях»,— сообщил политолог.

Эксперт уточнил, что заявления Трампа каждую неделю разные, и что не нужно расценивать его приход к власти в США, как кардинальное изменение ситуации на Украине в лучшую сторону. По словам специалиста, американский президент просто берёт и аккумулирует все силы Соединенных Штатов Америки в единый подконтрольный ему кулак, не разбазаривая средства.

«И вполне вероятно, Трамп может использовать определенные рычаги, которые попадут к нему в руки, для усиления давления на Россию с целью достижения тех или иных задач. Мы этого ещё не знаем, потому что заявления его о мире и так далее — расходятся с реалиями немножечко. Потому что в принципе, американцы как продолжали поставлять оружие, пусть и в меньших масштабах, так и продолжают»,— пояснил Михайлов.

Политолог обратил внимание на то, что у Украины нет людских ресурсов для войны. Поэтому Трамп со своей администрацией может попытаться заключить какой-то мир на четыре-пять лет, а потом взять и нарушить его, считает эксперт. По его мнению, этого допускать нельзя.

Издание Tagesschau передавало слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил, что Украина должна иметь возможность обеспечить своё восстановление после конфликта с помощью собственных ресурсов. По мнению главы правительства Германии, было бы очень эгоистично использовать украинские ресурсы для финансирования оборонной поддержки.

«Ну, а что Шольцу остается делать? Он всё-таки не дурак, хоть и управляемый. Он понял, что экономика его страны разрушена благодаря действиям американцев. Это разговор уходящего лидера, который пытается хоть как-то сгладить убогость своего правления для Германии. Но нужно понимать, что киевский режим может исключительно воровать. И поэтому глупо питать надежды на то, что они сами что-то смогут, при разрушенной экономике, уничтоженной энергетике. Они не смогут, это всё разговоры»,— подытожил Михайлов.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что инициатива президента Трампа продолжать помощь Украине, если Киев предоставит доступ к редкоземельным металлам, является предложением о покупке помощи. Представитель Кремля добавил, что США лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта.

Газета Financial Times 4 февраля написала, что украинские власти допускают возможность передачи редкоземельных металлов США в обмен на помощь. Отмечалось, что это совпадает с положениями так называемого «плана победы» Зеленского.

Украинские СМИ 3 февраля написали, что киевский режим потерял контроль над основной частью территорий с месторождениями редкоземельных металлов, в которых заинтересованы США. По их информации, свыше 70% запасов таких ресурсов находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Днепропетровской области.