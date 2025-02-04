Берлин, 4 февраля, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Возможная передача США редкоземельных материалов с территории Украины обернётся катастрофой для европейцев. Об этом 4 февраля заявила депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

Marco Rauch/dpa/picture-alliance/ТАСС

Ранее, 3 февраля, американский президент Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь Вашингтона Киеву.

«Отличная «сделка» для США, но катастрофа для жителей всей Европы», — написала депутат на странице в соцсети X (бывший Twitter).

Она с иронией напомнила о заявлениях Трампа достигнуть мира на Украине за сутки, отметив, что в реальности политик продолжит прокси-войну, если получит взамен редкоземельные металлы и другое сырьё.

Как передавало ИА Регнум, в Киеве допустили возможность передачи США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном Украине помощь. Отмечалось, что данные шаги совпадают с положениями так называемого «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. Украинские СМИ, однако, написали, что более 70% запасов таких ресурсов находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Днепропетровской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля отметил, что Трамп предложил Киеву покупать помощь, а не оказывать её безвозмездно, как было ранее. США лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта, подчеркнул он.