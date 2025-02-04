Будапешт, 4 февраля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Венгрия готовится к заключению сделки с Соединёнными Штатами Америки для сохранения своих экономических отношений с ними. Об этом 4 февраля заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

EPA/Chris Kleponis/ТАСС

«Нам необходимо заключить соглашение, сделку, чтобы мы могли сохранить наши экономические отношения с США. Действительно выгодную сделку могут заключить те, кто не только знают, но и уважают друг друга», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Орбана, Будапешт всегда ожидал, что новый президент США Дональд Трамп вернётся в Белый дом, и потому сейчас венгерская сторона постоянно ведёт переговоры с Вашингтоном для заключения хорошей сделки.

«А брюссельские получат то, что заслужили!» — добавил глава правительства Венгрии.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 23 января заявил, что Будапешт намерен обсудить вопрос о продлении антироссийских санкций Евросоюза с новой администрацией США. По его словам, Венгрия давно наблюдает за провалом санкционной политики Брюсселя.

Орбан 4 февраля отметил, что Трамп с приходом к власти уже перевернул мир, якобы остановив военную поддержку Украины. По его словам, новый глава Белого дома также разрушил всё, что пыталось навязать миру руководство ЕС.