Москва, 4 февраля, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Попытки отстранить Россию, Китай и Иран от урегулирования в Сирии демонстрируют стремление Запада оттеснить конкурентов. Об этом 4 февраля на XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Попытки отстранить от процесса внешнего сопровождения сирийского урегулирования Россию, Китай, Иран едва ли продиктованы добрыми намерениями», — подчеркнул дипломат.

При этом он уточнил, что в Сирии необходимо конструктивное содействие внешних игроков национальному диалогу, потому что в стране имеется множество нерешённых проблем.

«В Сирии, конечно, большие проблемы, в том числе проблемы у той власти, которую воплощает сейчас лидер «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) [Ахмед] аш-Шараа, и тех групп, которые входили в состав этой структуры и между которыми после смены власти в Сирии не очень заладился диалог и понимание», — пояснил Лавров.

Он призвал мировое сообщество активно помогать сирийскому государству, не пытаясь набрать геополитические очки, а сосредоточившись на будущем народа Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сирию пытались расколоть на три части, но эти планы провалились. При этом он не стал упоминать, кто именно планировал разделить государство.

МИД России 8 декабря сообщил, что Башар Асад ушёл с поста президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он и его семья прибыли в РФ, где им предоставили убежище.

Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал глава сформированного в Идлибе «правительства спасения» Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет действовать до марта 2025 года, чтобы провести конституционные реформы.

Позже, 29 января, новые сирийские власти объявили о прекращении действия прежней конституции и роспуске парламента страны. На переходный период главой новой администрации временного правительства Сирии был объявлен Ахмед аш-Шараа.

Межведомственная делегация России 28 января провела в Дамаске переговоры с ним. Почти трёхчасовая встреча в целом прошла конструктивно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Также на встрече Россия призвала к решению проблемных вопросов в Сирии путём диалога с участием всех политических сил страны и этноконфессиональных групп.