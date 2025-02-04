Москва, 4 февраля, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Камеры уличного наблюдения сняли слежку за главой Федерации бокса Донецкой Народной Республики, основателем добровольческого батальона в ДНР «Арбат» Арменом Саркисяном за день до его гибели при взрыве в московском элитном ЖК «Алые паруса» в Москве. Об этом 4 февраля сообщили «Известия».

Кадр из видео

По данным журналистов, Саркисян отдыхал в бане «Вешки», где был забронирован временной промежуток с 12:00 до 15:00. Источник рассказал, что в тот день охрана главы спортивной федерации заметила двух парней, ведущих слежку. Они поняли это и вскоре уехали. Саркисян рассказал, что ранее уже видел этих парней, и догадался о наблюдении за ним.

На представленных кадрах с видеокамер видно, как Саркисян с охраной спешно садятся в два чёрных автомобиля и уезжают со стоянки возле бани. Сразу за ними выходит приятель главы Федерации бокса ДНР, который следует за ними на белой машине, сообщило издание.

Как передавало ИА Регнум, Саркисян получил тяжёлые ранения при взрыве в подъезде дома в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице. Он скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей. Также пострадали ещё три человека.

Служба безопасности Украины в декабре 2024 года выдвинула обвинения против Саркисяна в связи с тем, что он основал добровольческий батальон. Также его в 2015 году внесли в базу украинского националистического сайта «Миротворец».

ТАСС, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов, сообщил, что в подготовке покушения на Саркисяна участвовали несколько человек. Они заранее распределили роли, в том числе были те, кто вёл слежку, и непосредственные исполнители.