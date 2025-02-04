Москва, 4 февраля, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» в 2024 году увеличила поставки на внутренний рынок на 2% — до 3,34 млн тонн. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, группа «ФосАгро» остается лидером по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений для российских аграриев.

РИА Новости/Денис Абрамов

«Надежное обеспечение российских аграриев эффективными минеральными удобрениями и развитие технологичности российского рынка АПК — стратегические ориентиры «ФосАгро». В прошлом году мы досрочно реализовали ключевые цели стратегии-2025 в сфере развития на внутреннем рынке. Достигнутый «ФосАгро-Регион» объем поставок в 3,34 млн тонн превышает целевой показатель более чем на 10%», — заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. Он подчеркнул, что компания продолжит развитие с учетом приоритетного российского рынка. В частности, по завершении модернизации производственного комплекса балаковского филиала АО «Апатит» этот завод нарастит выпуск сложных комплексных удобрений MAP/DAP/NPS/NPK, высоко востребованных российскими аграриями, до 3,5 млн тонн.

«В течение всего года спрос на наш ассортимент в ключевых аграрных регионах оставался стабильным. Львиная доля поставок традиционно приходится на регионы Черноземья и Юга России. В то же время мы видим и стабильный рост востребованности наших услуг в регионах со сложными агрометеорологическими условиями, таких как Дальний Восток и регионы северо-запада страны», — сообщил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. Сеть развивает и альтернативные каналы продаж. «ФосАгро-Регион» является лидером по объему биржевых торгов минеральными удобрениями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. «На сегодняшний день у нас самая широкая в России сеть базисов поставки среди всех участников торгов — 80 базисов в 30 регионах», — подчеркнул Вовк.

В прошлом году ассортимент «ФосАгро-Регион» пополнился цветными гранулированными удобрениями. По словам генерального директора «ФосАгро-Регион», закупка окрашенных гранул хозяйствами может свести на нет попытки хищений и подмены удобрений для последующей перепродажи на теневом рынке. «Сегодня у нас есть возможность предоставлять крупным потребителям индивидуальный цвет гранул, закрепляя его за ними на весь сельхозсезон», — отметил он.

В минувшем году «ФосАгро-Регион» активно развивала агросервисы и новые направления. Удвоился объем сервиса агрохимического обследования почв — уже обследовано более 100 тыс. га. Приступила к работе первая агрохимическая лаборатория сети — AgroG, которая позволяет проводить анализ широкого набора показателей в кратчайшие сроки. Комплексные системы минерального питания для различных климатических условий обеспечили стабильную прибавку к урожайности ключевых российских сельхозкультур до 10–40 процентов даже в экстремальных погодных условиях, которыми отметился 2024 год, заявил Андрей Вовк.

Направление дистрибуции семян отечественной селекции, запущенное «ФосАгро-Регион» в конце 2023 года, охватывает уже 24 региона. «В текущем году мы планируем удвоить объемы продаж российских семян. Немаловажно, что все поставки мы планируем сопровождать соответствующей агрономической поддержкой и рекомендациями по минеральному питанию», — подчеркнул глава сети дистрибуции минеральных удобрений.