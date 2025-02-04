Берлин, 4 февраля, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России обладают серьёзным военным преимуществом над украинскими силами в зоне проведения спецоперации. Такое мнение 4 февраля высказал генеральный инспектор бундесвера ФРГ Карстен Бройер.

Станислав Красильников/РИА Новости

«То, что я вижу на Украине, а именно в военном отношении на Украине, — это преимущество на стороне России. Я не говорю ничего нового», — заявил он в эфире телеканала RTL.

Таким образом Бройер ответил на вопрос о том, может ли президент США Дональд Трамп урегулировать украинский конфликт в течение ближайшего времени.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что победа Украины в конфликте с Россией невозможна и это было понятно с самого его начала. По словам Орбана, теперь помочь Киеву получится только прекращением огня и заключением мирного соглашения.

Американский сенатор-республиканец Томми Табервилл 27 января заявил, что президент РФ Владимир Путин не нуждается в переговорах, потому что российские военные имеют преимущество в зоне спецоперации. Политик отметил, что Украина проигрывает в конфликте, несмотря на поддержку Вашингтона.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 4 февраля заявила, что России победит в спецоперации на Украине и в противостоянии Западу, так как это необходимо для безопасного мира. Она отметила, что мир в данный момент находится на этапе противоборства между отстаивающими принципы международного права силами и силами, которые считают, что после развала СССР они могут жить не по Уставу ООН, а по каким-то своим правилам «западного сообщества».

Президент РФ Владимир Путин 20 января заявил, что Россия открыта для диалога по Украине с новой администрацией США. Глава государства добавил, что целью таких контактов должно являться не краткое перемирие, которое станет передышкой для Киева для перегруппировки сил и перевооружения для продолжения украинского конфликта, а долгосрочный мир.