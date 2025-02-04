Украина, 4 февраля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. В Закарпатье украинские пограничники задержали грузовик, который должен был вывезти 13 уклонистов в тайнике под слоем песка в Венгрию. Об этом 4 февраля сообщили в государственной приграничной службе Украины.

Государственная пограничная служба Украины

«Под грузом песка, в оборудованном тайнике, нашли 13 мужчин из девяти областей Украины — они пытались нелегально попасть в Венгрию», — указано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что при удачном исходе нарушители заплатили бы переправщикам от 8 до 10 тыс. долларов каждый. В результате совместно с полицией и сотрудниками Службы безопасности Украины были задержаны водитель грузовика и два сообщника. В их отношении возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в июне прошлого года 32 гражданина Украины незаконно пересекли границу страны с Венгрией на грузовике с военными номерами. Украинские пограничники по видеокамерам отследили грузовик ГАЗ-66. Проверка показала, что транспортное средство не состояло на учете в воинских частях. Нелегалов задержали венгерские пограничники на окраине села Барабаш. В том же месяце еще 17 мужчин были пойман погранслужбой Украины в 200 м от границы с Венгрией.

С 18 мая 2024 года на Украине действует новый закон о мобилизации. В частности, украинские власти лишили права свободного выезда из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с двойным гражданством. Закон отменил нормы об ограниченно годных, а также снизил призывной возраст до 25 лет.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который существовал в нацистской Германии, отмечал глава государства.