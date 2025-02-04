Курск, 4 февраля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. За последние сутки армия России уничтожила украинский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Тунгуска» и до 345 военных Вооружённых сил Украины в Курской области. Об этом 4 февраля рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В ведомстве уточнили, что ВС РФ отразила три контратаки ВСУ на курском направлении. Противник за сутки также потерял на территории региона два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортёр, 27 боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии и два миномёта.

Ранее, 4 февраля, расчёт ударных FPV-дронов группировки войск «Север» ликвидировал украинскую разведывательную группу недалеко от населённого пункта Старая Сорочина Курской области. Группа состояла из четырёх человек из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

1 февраля ВС РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ под Купянском на богуславском направлении. Разведка смогла вычислить три резервных подразделения украинской армии. По позициям ВСУ нанесли удары тяжёлой огнемётной системой «Солнцепёк». Были уничтожены два миномётных расчёта и три танка, украинская армия потеряла до 50 бойцов.