Магас, 4 февраля, 2025, 13:24 — ИА Регнум. 11 дорожных объектов обновят в этом году в Ингушетии в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов, общая протяжённость реконструированных дорог составит 41,5 км.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетия Автодорога Назрань — Средние Ачалуки

По словам Калиматова, при планировании предстоящих работ власти региона учитывают не только текущее состояние дорог, но и прислушиваются к жалобам местных жителей. Так, ремонт дороги Назрань — Средние Ачалуки обусловлен значительным износом асфальта, а также многочисленными обращениями граждан, пояснил глава региона. «Её реконструкция значительно улучшит транспортную доступность городских социальных объектов и повысит уровень безопасности дорожного движения», — сказал Калиматов.

Он подчеркнул, что благоустройство транспортной инфраструктуры — это важный шаг для повышения качества жизни населения. «Всего в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» мы обновим 11 дорожных объектов общей протяжённостью 41,5 км», — сообщил Махмуд-Али Калиматов.

На дороге Назрань — Средние Ачалуки планируется отремонтировать участок протяженностью 2,2 км. Он обеспечивает проезд к двум социально значимым объектам — городской поликлинике в Назрани и детскому саду № 2. Сейчас на объекте идет обработка изношенного асфальтобетонного покрытия и благоустраиваются обочины. После этого рабочие подготовят основание дороги и в несколько слоёв положат асфальт. Также здесь будет обустроен тротуар, установлены дорожные знаки и нанесена устойчивая разметка. Согласно данным регионального минавтодора, завершить строительные работы на автомобильной дороге Назрань — Средние Ачалуки планируется в середине марта текущего года.

В Ингушетии ведётся ремонт и других инфраструктурных объектов. Например, недавно в Назрановском районе республики был сдан в эксплуатацию новый двухполосный мост через реку Кенч. Махмуд-Али Калиматов заверил, что теперь передвижение по мосту, соединяющему несколько населённых пунктов, будет не только комфортным, но и безопасным.