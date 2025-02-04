Москва, 4 февраля, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Для получения пенсии в размере 110 тыс. рублей необходимо накопить 639 пенсионных баллов, для чего нужно проработать почти 64 года. Об этом 4 января заявил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Никитин отметил, что после официального окончания трудовой деятельности человеку хочется сохранить такой же уровень жизни и дохода, и напомнил, что в 2024 году в ходе опроса россияне назвали достойной пенсией сумму в 110 тыс. рублей.

«Чтобы получать такую страховую пенсию, за весь трудовой путь нужно набрать 639 баллов. Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тыс. рублей», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Депутат Мособлдумы уточнил, что для накопления 639 баллов необходимо получать указанную зарплату на протяжении примерно 64 лет. По словам Никитина, в 2025 году пенсии должны составлять как минимум 40% от средней зарплаты по региону — не менее 38 тыс. рублей, а их индексация каждый год должна соответствовать реальному уровню инфляции.

Он отметил, что у пенсионеров же базовые потребности, как и у трудоспособных граждан, потому нужно установить единый средний прожиточный минимум для всех, который сейчас составляет 19 329 рублей для трудоспособных граждан и 15 250 рублей для пенсионеров.

Как сообщало ИА Регнум, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов 3 февраля заявил, что россияне могут снизить размер своей пенсии в 2025 году из-за совершения ряда ошибок. Он уточнил, что таковыми являются перерывы в трудовом стаже, заниженная серая заработная плата и отсутствие официального трудоустройства, а также долги по налогам и кредитам.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин 8 января заявил, что доход россиян в 2025 году станет ключевым параметром для формирования будущей страховой пенсии. По его словам, для получения одного пенсионного балла необходимо получать не менее 275,9 тыс. рублей ежегодно и накопить не менее 30 баллов для подачи заявления на назначение пенсии.