Москва, 4 февраля, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Расследование по делу о хищении средств на фиктивном трудоустройстве более 150 человек в Военно-космическую академию имени Можайского МО РФ завершено. Об этом 4 февраля сообщили в главном военном следственном управлении СК РФ.

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«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего профессора Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Минобороны России Кирилла Цветкова и иных работников академии. Они обвиняются в мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа», — говорится в материале.

Следователи установили, что академия заключала контракты с предприятиями на сумму более 300 млн рублей в период с 2021 по 2023 год, свыше 150 человек были фиктивно устроены на работу, а их заработная плата похищена.

«В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемых — автомобили, денежные средства и объекты недвижимости — судом наложен арест на сумму более 30 млн рублей», — уточнили ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября бывшего главу отдела Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Евгения Макеева приговорили за взятку к четырем годам условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере более 2,6 млн рублей. Как установил суд, в 2019 году Минобороны заключило многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ с АО «Чебоксарский завод «Металлист», где за приёмку работ ненадлежащего качества были получены взятки суммой более чем 1,8 млн рублей.

12 ноября следствие сообщило, что гендиректор предприятия по проектированию спецобъектов МО РФ АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Александр Молодченко вместе с подельниками похитил у ведомства более 50 млн рублей. Обвиняемый обеспечивал заключение двух договоров в рамках гособоронзаказа по завышенным ценам.