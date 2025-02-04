Москва, 4 февраля, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Алексей Даничев/РИА Новости

«4 февраля состоялось заседание исполкома Международной федерации хоккея. На нём было принято решение о недопуске национальной сборной России на чемпионат мира 2026 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у ФХР будет право оспорить решение IIHF после завершения чемпионата мира 2025 года. Кроме того, IIHF допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооружённого конфликта на Украине.

«Какое бы решение ни было бы принято сейчас, IIHF в любом случае придётся допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьёмся своего», — заявил специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

Он добавил, что решение об участии сборной России в Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Как сообщало ИА Регнум, с февраля 2022 года российским и белорусским командам запретили участвовать в турнирах под эгидой IIHF. В феврале 2024 года организация продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.

31 января председатель Шведской ассоциации хоккея, член правления IIHF Андерс Ларссон заявил, что сборная Швеции не будет бойкотировать матчи чемпионата мира и Олимпийских игр, если на международные турниры вернётся российская команда.