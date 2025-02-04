Симферополь, 4 февраля, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Решение Соединённых Штатов Америки продолжать поставки оружия киевскому режиму может затянуть только конфликт на Украине. Об этом 4 февраля предупредил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Он прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что США ненадолго приостановили военную помощь Украине, но возобновили в прошедшие выходные. При этом изначально американская администрация рассматривала вариант прекращения любой помощи Киеву.

«Поставки новых партий оружия могут только затянуть конфликт и усугубить ситуацию, увеличив количество жертв с двух сторон», — процитировало депутата «РИА Новости».

Шеремет также отметил, что это решение властей США создаст дополнительные сложности для мирного урегулирования кризиса и возможных переговоров между Москвой и Вашингтоном. Политик также подчеркнул, что никакие поставки вооружений украинкой армии не изменят ход спецоперации.

«Это плохая тенденция, связанная с продолжением хаотичного пути, которого придерживался бывший президент США [Джо] Байден», — добавил депутат.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля, комментируя новость, что США продолжают оказывать военную помощь Украине, назвал это очевидным. Он также указал на то, что никто официально не объявлял о её прекращении.

При этом Reuters 9 января сообщило о понимании американский властей, что поставки Украине баллистических ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams не помогли переломить ситуацию на поле боя в пользу Киева. При этом на тот момент в Вашингтоне готовились отправить новый пакет военной помощи.

22 января президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация рассматривает вопрос об отправке новых вооружений Киеву. Он рассчитывает, что чёткое понимание по этому вопросу будет после возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин при этом неоднократно предупреждал, что никакая военная киевскому режиму Украине не может изменить ход специальной военной операции. Он также отметил, что российские войска уничтожали и будут уничтожать западную военную технику.