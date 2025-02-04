Мелитополь, 4 февраля, 2025, 13:07 — ИА Регнум. По факту атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на школьный автобус в Запорожской области возбудили уголовное дело. Об этом 4 февраля сообщили в Следственном комитете России.

Telegram-канал губернатора Запорожской области

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту атаки Вооружённых сил Украины с использованием беспилотного летательного аппарата на школьный автобус в Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале уточнил, что в транспортном средстве находились 20 детей и двое сопровождающих.

«Киевский режим показывает, что для него нет ничего святого и он готов на всё», — подчеркнул он.

Утром 4 февраля украинский дрон атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате удара пострадали пятеро детей. Водитель в результате инцидента получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Он находится в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

После произошедшего официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула международные организации и правозащитные структуры в том, что они замалчивают атаку ВСУ на школьный автобус в Запорожской области.

Ранее, 2 февраля, украинская армия нанесла удар по пассажирскому микроавтобусу в Белгородской области. Водитель и пассажирка транспортного средства получили травмы. У водителя диагностировано сотрясение головного мозга и баротравма, женщина получила множественные поверхностные раны мягких тканей ноги и сотрясение мозга.