Москва, 4 февраля, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Посол Ирана в России Казем Джалали примет участие в церемонии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил 4 февраля журналистам.

Евгений Биятов/РИА Новости

Дипломат также отметил, что участие иранской делегации в параде находится в процессе обсуждения.

«Что касается иранских представителей на параде, то я как посол и представитель иранского правительства, конечно, буду принимать участие. Но на другом, более высоком уровне — этот вопрос пока ещё обсуждается», — подчеркнул Джалали.

Как передавало ИА Регнум, 16 января президент РФ Владимир Путин утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

27 января президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что посетит Москву в мае 2025 года в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что это поспособствует укреплению отношений РФ и Бразилии.

Кроме того, Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином пригласил его в Москву на парад Победы 9 мая. Уточняется, что российского лидера, в свою очередь, пригласили на мероприятия в Пекин, приуроченные к 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны 3 сентября.