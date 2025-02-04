Вильнюс, 4 февраля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Рост расходов Европейского союза на оборону НАТО будет новым трамплином для дальнейших шагов. Об этом написал президент Литвы Гитанас Науседа в колонке для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ИА Регнум

«Расходы в размере трёх процентов валового внутреннего продукта на оборону должны стать новым трамплином для всех государств-членов», — написал Науседа.

Литовский лидер призывает страны ЕС активнее вносить вклад в оборонную политику НАТО. Он сообщил, что Литва с 2026 по 2030 год планирует увеличить расходы на оборону с четырёх до шести процентов ВВП.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в середине января заявил, что страна решила тратить больше средств на оборону, и призвал союзников отказаться от стратегии «сидеть и ждать». По словам главы литовского МИД, в современном мире требуются «смелые решения».

Генсек НАТО Марк Рютте 2 февраля призвал Берлин увеличить расходы на оборону. Он заявил, что Германия должна производить больше оружия, чем остальные страны ЕС и НАТО, поскольку у неё самая развитая экономика в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля заявил, что страны ЕС, наращивая военные расходы, ухудшают своё экономическое положение. Сторонники милитаристского подхода раздувают расходы на оборону под предлогом эфемерной угрозы со стороны России, а в итоге страдают простые европейцы, подчеркнул представитель Кремля.