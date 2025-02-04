Будапешт, 4 февраля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп с приходом к власти уже перевернул мир, остановив, в частности, военную поддержку Украине. Об этом 4 февраля на странице в соцсети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Denes Erdos/AP/TASS Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Он подчеркнул, что новый американский президент разрушил всё, что миру пыталось навязать руководство Евросоюза. Комментируя первый в 2025 году неформальный саммит ЕС, который прошёл 3 февраля в Брюсселе, Орбан назвал его «странной встречей».

«Все в Брюсселе видят приближение торнадо Трампа, но большинство из них всё ещё думают, что смогут избежать этого. Они этого не сделают», — отметил премьер Венгрии.

Он напомнил, что всего за 14 дней у власти Трамп озвучил столько нововведений, от которых мир перевернулся с ног на голову. В число важных решений американского лидера Орбан включил его признание в США только двух гендеров, остановку финансирования глобалистских организаций миллиардера Джорджа Сороса, прекращение нелегальной миграции и поддержки российско-украинского конфликта.

«Другими словами, закончилось всё, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы», — заключил премьер.

При этом Орбан не исключил, что Трамп может разрушить существующие правила мировой торговли, потому что он готов отстаивать интересы Штатов даже против Европы. В связи с этим венгерский лидер спрогнозировал возможные трудности у европейских стран.

«Европейскому союзу предстоят трудные месяцы, и бюрократам в Брюсселе придётся нелегко», — подытожил он.

Ранее, 3 февраля, агентство Reuters написало о возобновлении поставок американского оружия и военной техники Украине после их приостановки. По мнению автора статьи, администрация Трампа вначале хотела остановить передачу вооружений Киеву.

4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто в США и не говорил о прекращении поставок американского оружия Украине и потому военная помощь киевскому режиму продолжается. Он назвал эту поддержку очевидным фактом.

При этом президент России Владимир Путин регулярно говорит о том, что никакая западная военная помощь Украине не может изменить ход специальной военной операции. Российский лидер добавил, что поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте и их планы его затянуть.