Киев, 4 февраля, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Выборы президента на Украине, в ходе которых СМИ и люди смогут открыто озвучивать свою позицию, станут ужасом для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 4 февраля заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Kin Cheung/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Наверное, самый большой ужас Зеленского — выборы, при которых открыты все СМИ, и нельзя никому закрыть рот подвалом СБУ (Службы безопасности Украины. — Прим. ред.)», — написал он в Telegram-канале.

Нардеп добавил, что обязательно должен увидеть такое зрелище.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что быстрое завершение конфликта отвечает интересам всего мира, в том числе США. Американский президент Дональд Трамп и его администрация обсуждают способы убедить киевский режим провести президентские выборы, победитель которых занялся бы подготовкой мирного соглашения с Россией.

Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин 3 февраля раскритиковал план Келлога. По словам украинского политика, если «план — это только прекращение огня и выборы», то он является неудачной стратегией, так как Москву этим «не запугать».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что де-юре полномочия Зеленского на должности президента Украины давно закончились, поэтому в стране необходимо провести выборы для начала переговоров по урегулированию конфликта.